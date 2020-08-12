Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев включил одного футболиста «Спартака» в тройку лучших футболистов сезона. Им стал голкипер красно-белых — Александр Максименко.

Вратарь «Спартака» отметил, что ему приятна оценка со стороны Акинфеева.

— Акинфеев включил тебя в тройку лучших игроков по итогам прошлого сезона. А ты, в свою очередь, включил Беленова. Согласен с тем, что между вратарями, хотя и есть конкуренция, но все равно существует особая связь, взаимная поддержка?

— Конечно, существует вратарская солидарность — в том числе потому, что нас мало по сравнению с большим количеством нападающих, защитников, — сказал Максименко в интервью GQ. — На поле вы можете быть соперниками, а вне его — нормально общаться и поддерживать друг друга. Даже когда смотрю матчи с участием других команд, всегда пропускаю через себя вратарские ошибки, принимаю близко к сердцу, ведь это может случиться с каждым.

— Опять же, после топ-3 от Акинфеева многие болельщики стали писать, что Игорь таким образом назвал своего преемника. Ты морально готов играть в национальной сборной?

— Я не зацикливаюсь на этих рейтингах, но мне, безусловно, приятна такая оценка Игоря. Время покажет, готов ли я играть в национальной сборной, но пока я вратарь молодежки, и в этом году нам многое предстоит. В сентябре проведем две важнейшие встречи — с Болгарией и Польшей. Если сыграем удачно, пройдем в финальную стадию и будем бороться за титул чемпионов Европы. В нашей группе из шести команд сразу три претендуют на победу в турнире. Несмотря на такой уровень конкуренции, пока мы идем на первом месте. У нас высококлассные игроки и очень дружный коллектив.