Присужденным поражением дело не ограничилось: «Ротор» оштрафован на 100 тысяч

КДК РФС вынес решение по матчу 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Ротор» — «Краснодар». Игра должна была состояться 13 сентября, но была отменена за час до начала из-за вспышки коронавирусной инфекции у волгоградцев.

За день до матча семь футболистов «Ротора» сдали положительные тесты на коронавирус. В день игры covid-19 выявлен еще у трех игроков.

Как сообщалось ранее, «Ротору» присуждено поражение (0:3). Кроме того, клуб заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

— КДК установил, что накануне проведения матча положительные результаты на covid-19 были получены рядом футболистов и представителей «Ротора», — цитирует официальный сайт РФС главу КДК Артура Григорьянца. — Игрокам «Ротора» не были выданы QR-коды для доступа в «Чистую зону» при проведении указанного матча, а значит они в любом случае не имели права принимать в нем участие. В результате матч был отменен делегатом в связи выявленными случаями заболевания короновирусной инфекции covid-19 среди представителей «Ротора», которые в случае проведения матча могли поставить под угрозу безопасность участников матча.

На основании установленных обстоятельств КДК сделал вывод, что «Ротор» как принимающий клуб не обеспечил необходимые условия для проведения матча, которые привели к его срыву. Соответственно, по итогам заседания КДК к клубу было применено техническое поражение со счетом 0:3, а «Краснодару» в указанном матче присуждена победа со счетом 3:0. Также к «Ротору» применен штраф в сумме 100 000 рублей за нарушение обязательных требований Санитарного регламента Чемпионата России, поскольку несмотря на отсутствие соответствующих QR-кодов у игроков, они до момента принятия решения делегатом об отмене матча находились в «Чистой зоне» на стадионе.