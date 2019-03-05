Президент "Зенита" Александр Медведев: "Мхитарян? Это не вопрос следующего трансферного окна"

Президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян потенциально входит в список интересов питерской команды, передает "РИА Новости". 63-летний российский функционер отметил, что это не вопрос ближайшего времени или следующего трансферного окна.

– В рамках заседания Лазаревского клуба была российско-армянская встреча, поэтому там была упомянута фамилия Мхитаряна как футболиста, который потенциально может нас заинтересовать. Но у него действующий контракт с "Арсеналом", это нужно учитывать. Это не вопрос ближайшего времени или следующего трансферного окна, - приводит слова Медведева "РИА Новости".

В текущем сезоне Мхитарян сыграл в 26 матчаз за "Арсенал", забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

Медведев был назначен на пост президента-генерального директора "Зенита" 22 февраля.

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