Президент «Васку»: «У ЦСКА есть время до декабря, чтобы выкупить Сантоса»

Президент «Васку да Гама» Алешандре Кампелло прокомментировал ситуацию с полузащитником Лукасом Сантосом, играющим на правах аренды за ЦСКА.

Как сообщает Gloobo Esporte, срок аренды футболиста истекает в конце 2019 года. Российский клуб может воспользоваться опцией выкупа контракта игрока за 4,8 млн евро. При этом в других сообщениях СМИ указывалась сумма в 2,5 миллиона. ЦСКА может приобрести 63 процента экономических прав на игрока. За «Васку» в таком случае сохранится 3 процента от суммы последующего трансфера.

Ранее главный тренер москвичей Виктор Гончаренко заявил, что красно-синие рассматривают вариант с возможностью продления срока аренды футболистов. Однако президент «Васку» дал понять, что готов вести переговоры только о полноценном трансфере

— У ЦСКА есть время до декабря, — сказал Кампелло. — Либо они заплатят и останутся с игроком, либо он вернется.

20-летний бразилец сыграл в пяти официальных матчах за ЦСКА, проведя на поле в сумме 101 минуту.

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