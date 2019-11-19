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O Globo: «Васку да Гама» отказал ЦСКА в продлении аренды Лукаса Сантоса

17:20
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«Васку да Гама» отказал ЦСКА в продлении аренды полузащитника Лукаса Сантоса. Бразильский клуб настаивает на полноценном трансфере с суммой компенсации в 2,5 миллиона евро, сообщает O Globo.

Ранее главный тренер москвичей Виктор Гончаренко заявил, что красно-синие рассматривают вариант с возможностью продления срока аренды футболистов. 20-летний бразилец был арендован летом у «Васку да Гамы» до конца года.

За ЦСКА Сантос сыграл в пяти официальных матчах, проведя на поле суммарно лишь 101 минуту.

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