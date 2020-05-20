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Президент «Урала»: «Шатов договорился с «Рубином»

13:30
Олег Шатов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Шатов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что Олег Шатов не вернется в клуб. Раньше он уже выступал за екатеринбуржцев.

— Есть ли шанс, что Шатов вернется в «Урал»? Нет, не думаю, — сказал Иванов в эфире E1.ru. — Как я знаю, он договорился с «Рубином». Всякие слухи ходят, говорят, в «Рубине» снизят что-то. Хотя там команда собирается, и Слуцкий не намерен никуда уходить. Дай бог здоровья Шатову.

На счету 29-летнего полузащитника в текущем сезоне 3 гола и 5 результативных передач в 15 матчах. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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