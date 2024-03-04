Гладилин: «Только дилетанты могли подумать, что «Зенит» разгромит «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничейный результат матча 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (0:0).

«Большого разгрома «Спартака» даже не предполагал. Только дилетанты могли подумать, что будет разгром. Но преимущество по игре должно было быть у «Зенита», и это справедливо. Мне казалось, что они должны были одержать победу. У «Спартака» был реальный шанс зацепить ничью, что они и сделали», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

После 19 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Спартак» идет четвертым (31 очко).

9 марта петербургский клуб встретится с «Уралом» в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 (мск). 10 марта красно-белые сыграют с «Факелом» в Москве. Начало — в 19.00 (мск).