Президент «Урала» пообещал забрать в Екатеринбург 16-летнего подростка, который приехал автостопом на матч со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что клуб заберет 16-летнего болельщика команды, который тайком от родителей приехал из Екатеринбурга в Москву на игру 23-го тура РПЛ со «Спартаком». Родители парня обратились в полицию, так как тот ничего им не сказал про свои намерения.

— Да, я только сегодня узнал про этого парнишку. Его уже нашли, связались с ним. Конечно, мы его заберем с собой в самолет. Молодой мальчишка... Свяжемся с его родителями. Да, история, конечно получилась... Поговорим с ним в самолете, растолкуем, что так делать нельзя. Хотя бы родителей предупредил! Что же это такое... Как-то сам этот пацаненок добрался до Москвы. Автостпопом что ли? Пока я даже не знаю, как он это сделал. Все разъясним, пообщаемся с ним. С собой возьмем назад. (Виталий Айрапетов)