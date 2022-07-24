Все игроки «Урала» оформили карту болельщика

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что все игроки уральского клуба оформили карту болельщика.

Первый матч РПЛ, в котором будет использоваться карта болельщика, состоится 29 июля.

«Мы все оформили карту болельщика, подали коллективную заявку. Есть закон, а мы — законопослушные граждане. Будем его исполнять», — цитирует Иванова ТАСС.

29 июля состоится матч 3-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар». Начало — в 18.00 мск.