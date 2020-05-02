Президент «Урала»: «Не вижу разницы между «весна-осень» и «осень-весна»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу предложения вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни провести следующий сезон в течение 2021 года по системе «весна-осень».

— Пока я не понимаю, как это можно сделать технически. — говорит Иванов. — Это что же получается? Если мы доиграем или не доиграем нынешний сезон, то потом будем сидеть и ждать до весны что ли? Не ясно... Слишком большая пауза. Сложно что-то комментировать, пока мы не получим четких разъяснений по этой теме.

Сначала надо решить что-то с нынешним сезоном, а только потом думать о будущем. Да и в целом, сейчас уже нет большой разницы между «весна-осень» и «осень-весна». Все равно придется играть в декабре и в феврале. Таков международный календарь . Поэтому я лично разницы не вижу. Зачем что-то менять?

— Легионеры «Урала» должны были вернуться в Россию к 1 мая. Сдвинули сроки?

— Да. Мы решили до 15 мая никого не вызывать (Виталий Айрапетов)

В ФИФА предложили провести следующий футбольный сезон по системе «весна-осень»

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