«Урал» — «Локомотив»: екатеринбуржцы сделали 6 замен, но не нарушили регламент
«Урал» сделал 6 замен в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).
При этом клуб из Екатеринбурга не нарушил регламент чемпионата страны. Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич покинул поле из-за травмы головы — в таком случае команда получает право на дополнительную, шестую замену.
После матча «Урал» объявил о том, что врачи диагностировали у 29-летнего Мишкича перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позднее хорвату сделают операцию.
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|33
|
3
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|16
|8
|5
|3
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|29
|
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|15
|8
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|29
|
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|Ахмат
|16
|8
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|26
|
6
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|15
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|5
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|
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|7
|1
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|
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|16
|6
|4
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|
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|
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|5
|6
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|
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|4
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|16
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|10
|5
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|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
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|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
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|Торпедо
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|1
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
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|6
|1
|2
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