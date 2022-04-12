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Президент «Урала» Иванов ответил на вопрос о будущем Игоря Шалимова в команде

Виктория Кравченко
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал изданию «Спорт день за днем», сыграет ли команда против «Зенита» в 25-м туре РПЛ во главе с Игорем Шалимовым.

11 апреля сообщалось, что специалист может быть уволен из клуба в ближайшие дни.

— «Урал» сыграет с «Зенитом» под руководством Шалимова?

— Да, конечно. Если бы вдруг что-то случилось с Шалимовым, мы бы объявили об этом. Он сейчас приступает к подготовке команды к игре.

Матч «Зенит» — «Урал» пройдет 16 апреля на «Газпром Арене». Начало — в 16.30 мск. У петербургского клуба 52 очка и 1-е место в турнирной таблице. «Урал» идет на 14-м месте (21 очко).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-urala-pered-igroy-s-zenitom-zayavil-chto-v-rpl-nikto-nikogo-ne-stimuliruet
Игорь Шалимов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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 - : -
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