Президент «Урала» Иванов ответил на вопрос о будущем Игоря Шалимова в команде

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал изданию «Спорт день за днем», сыграет ли команда против «Зенита» в 25-м туре РПЛ во главе с Игорем Шалимовым.

11 апреля сообщалось, что специалист может быть уволен из клуба в ближайшие дни.

— «Урал» сыграет с «Зенитом» под руководством Шалимова?

— Да, конечно. Если бы вдруг что-то случилось с Шалимовым, мы бы объявили об этом. Он сейчас приступает к подготовке команды к игре.

Матч «Зенит» — «Урал» пройдет 16 апреля на «Газпром Арене». Начало — в 16.30 мск. У петербургского клуба 52 очка и 1-е место в турнирной таблице. «Урал» идет на 14-м месте (21 очко).