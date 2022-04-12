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Сегодня, 13:21

Новичок «Динамо» Кенфак заявил о желании пробиться в основной состав команды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок «Динамо» Оливье Кенфак прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Я очень рад подписать контракт с «Динамо» и постараюсь показывать хорошие результаты. Мне нравится все: тренеры, персонал, база клуба и внимательное отношение со стороны руководства. Надеюсь, всё будет хорошо и моя карьера здесь успешно сложится. Теперь моя мечта — проявить себя и со временем пробиться в основную команду «Динамо»!» — цитирует пресс-служба бело-голубых Кенфака.

Кенфак подписал контракт с «Динамо» сегодня, 12 апреля. Соглашение действует до мая 2024 года.

Родители Кенфака — этнические камерунцы, у самого футболиста есть российский паспорт. Согласно сообщению пресс-службы «Динамо», игрок будет выступать за молодежную команду.

Источник: https://t.me/fcdynamo2/300
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Локомотив

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