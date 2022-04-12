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Сегодня, 13:30

«Спартак» интересуется защитником «Нижнего Новгорода» Юлдошевым

Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иброгимхалил Юлдошев.
Фото ФК «Нижний Новгород»

По информации «СЭ», «Спартак» интересуется защитником «Нижнего Новгорода» Иброгимхалилом Юлдошевым.

Интерес к 21-летнему узбеку со стороны московского клуба появился около двух месяцев назад и возрос, когда футболист забил в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против красно-белых, который закончился ничьей со счетом 1:1.

«Спартак» рассматривает Юлдошева в качестве возможной замены бразильцу Айртону, который перешел во «Фламенго» в конце марта до конца 2022 года.

В сезоне-2021/22 Юлдошев забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 19 матчах за «Нижний Новгород». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

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