Колосков считает, что Дзюба сможет заиграть в Турции: «Он высококвалифицированный футболист!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в «Истанбул».

«Если Дзюбу приглашают, значит он там нужен. А если нужен, то заиграет. Дзюба — высококвалифицированный игрок. Он футболист сборной России. Если все сбудется, думаю, у него получится заиграть», — сказал Колосков «СЭ».

Этим летом «Истанбул Башакшехир» подписал 33-летнего Месута Озила, 36-летнего Лукаса Билью. Также в команде из Стамбула выступает экс-игрок «Динамо» и «Анжи» 35-летний защитник Александр Епуряну.