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Сегодня, 18:02

Кузьмичев: «Эшуорту будет некомфортно работать вместе с Рибалтой»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев поделился мнением о возможном приглашении бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты в московский клуб.

«Соглашусь с тем, что Эшуорту будет некомфортно работать вместе с Рибалтой, это неправильная ситуация. В любом случае будет обида на то, что пригласили другого специалиста. Будет неспокойная ситуация. Возможно, в этот момент Эшуорт и начнет говорить, а то до этого все молчал», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

Ранее экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение Хавьера Рибалты на пост спортивного директора красно-белого клуба.

Рибалта с 2018 по 2021 год занимал должность спортивного директора «Зенита». Его последним местом работы был «Марсель», который он покинул в октябре.

Источник: Metaratings.ru
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

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 5
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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