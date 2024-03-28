Президент «Урала»: «Ничья со «Спартаком» нас не устраивает. Мы будем биться»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Ничья нас, конечно, не устраивает. Мы будем играть и биться. Вы должны понимать, что нам некуда отступать. Придется выкладывать все силы и биться за победу», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».

Игра состоится 30 марта в Москве. Начало — в 19.00 мск.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место, набрав 31 очко. «Урал» занимает 13-ю строчку с 19 очками.