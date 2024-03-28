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Сегодня, 16:29

Гладилин считает, что «Спартаку» будет тяжело в матче против «Урала»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матчей 22-го тура РПЛ.

— «Спартак» не упустит очков в матче с «Уралом»? Ничего не исключаю, — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол». — «Урал» сейчас находится в таком положении, что ему надо стараться брать очки в любой игре. Он приедет в Москву с желанием что-то зацепить и даст бой красно-белым. Я в этом уверен. К тому же «Спартак» сейчас не так мощно выглядит, что показали предыдущие матчи.

— Ждать ли очередной потери очков «Краснодара», учитывая, что он играет на выезде с «Локомотивом»?

— Команды по силам равны. Преимущество своего поля сейчас роли не играет, потому что на первый план выходит качество поля и подготовка. Поэтому результат может быть любым. Но я больше склоняюсь к ничьей.

— У «Краснодара» сменился тренер, и обычно после этого происходит встряска.

— Это да, но Мусаев всех в команде знает. Он все время был в контакте, поэтому проблем не будет в этом плане. Ему ведь не надо изучать команду. Есть еще те люди, которые с ним работали, как спортивный директор Бузникин. Да и футболистов он знает. Поэтому у Мусаева есть реальный потенциал, чтобы остановить неудачную серию. Подбор игроков у него хороший, чтобы бороться за золотые медали. Второго такого шанса может не быть.

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве. «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» 31 марта.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. На второй строчке «Краснодар» (39 очков), замыкает тройку «Динамо» (38).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005603193_gladilin_rasskazal_pochemu_musaevu_udastsya_ostanovit_neudachnuyu_seriyu_krasnodara
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Оренбург

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