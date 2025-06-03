Президент «Урала» Иванов — о поддержке «Пари НН» со стороны клубов РПЛ: «Они так проголосовали, это их право»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поддержке «Пари НН» со стороны клубов РПЛ.

3 июня президент РПЛ Александр Алаев заявил, что «Пари НН» был поддержан клубами по спортивному принципу.

«Клубы так решили. У них есть свое мнение, которое они высказали. Там все-таки работают опытные руководители, которых я знаю лично. Со многими у меня хорошое взаимоотношения. Не хочется комментировать их действия. Они так проголосовали, это их право», — сказал Иванов «СЭ».

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» с 27 очками занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграл в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).

«Урал» проиграл «Ахмату» (2:1, 0:2) в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ.