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Источник: Магомед Адиев возглавит «Крылья Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев возглавит «Крылья Советов», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, кандидатуру 47-летнего специалиста согласовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Тренер подпишет контракт по схеме «1+1».

Также сообщается, что клуб намерен арендовать пятерых игроков после назначения Адиева: Антона Зиньковского, Игоря Дмитриева (оба — «Спартак»), Вадима Ракова, Никиту Салтыкова (оба — «Локомотив») и Егора Смелова («Динамо» Москва).

27 мая «Крылья» объявили об уходе Игоря Осинькина, который возглавлял команду с 2020 года. Под его руководством самарцы заняли десятое место в РПЛ в прошедшем сезоне.

Ранее стало известно, что «Химки» не прошли лицензирование перед следующим сезоном РПЛ. Команда не сыграет в высшем дивизионе, несмотря на то что заняла 12-е место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/karpinside/35866
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Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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Матеус Рейс
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