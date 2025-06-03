Источник: Магомед Адиев возглавит «Крылья Советов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Магомед Адиев возглавит «Крылья Советов», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, кандидатуру 47-летнего специалиста согласовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Тренер подпишет контракт по схеме «1+1».

Также сообщается, что клуб намерен арендовать пятерых игроков после назначения Адиева: Антона Зиньковского, Игоря Дмитриева (оба — «Спартак»), Вадима Ракова, Никиту Салтыкова (оба — «Локомотив») и Егора Смелова («Динамо» Москва).

27 мая «Крылья» объявили об уходе Игоря Осинькина, который возглавлял команду с 2020 года. Под его руководством самарцы заняли десятое место в РПЛ в прошедшем сезоне.

Ранее стало известно, что «Химки» не прошли лицензирование перед следующим сезоном РПЛ. Команда не сыграет в высшем дивизионе, несмотря на то что заняла 12-е место в турнирной таблице.