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Сегодня, 16:30

Иванов считает, что защитник «Урала» Филипенко может играть до 40 лет

Руслан Минаев
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем защитника Егора Филипенко.

«Есть тренерский штаб, с ними обсудим после сезона. Тренерский штаб посмотрит, как Филипенко будет заканчивать сезон, как у него будет со здоровьем. Сейчас про Егора рано спрашивать, но нас устраивает его отношение к делу, к футболу. Филипенко может и до 40 лет играть», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Контракт Филипенко с «Уралом» истекает летом 2024 года. 35-летний белорус в этом сезоне провел за клуб 11 матчей.

Источник: РБ Спорт
Егор Филипенко
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
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 Урал 21 5 5 11 19-33 20
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 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
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 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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