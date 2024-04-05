Иванов считает, что защитник «Урала» Филипенко может играть до 40 лет

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем защитника Егора Филипенко.

«Есть тренерский штаб, с ними обсудим после сезона. Тренерский штаб посмотрит, как Филипенко будет заканчивать сезон, как у него будет со здоровьем. Сейчас про Егора рано спрашивать, но нас устраивает его отношение к делу, к футболу. Филипенко может и до 40 лет играть», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Контракт Филипенко с «Уралом» истекает летом 2024 года. 35-летний белорус в этом сезоне провел за клуб 11 матчей.