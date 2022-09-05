Геркус: «Вы видели, чтобы перебивали пенальти так в РПЛ? И мы не видели»

Президент «Торпедо» Илья Геркус возмутился концовкой матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Вы видели, чтобы перебивали пенальти так в РПЛ? Видели? И мы не видели. Вот мы стоим и вспоминаем, было ли такое или нет. А 10:0 по карточкам видели когда-нибудь? Вот мы пытаемся найти определение. Пока это как-то рекорды без причин.

Что было в предыдущих семи матчах? А как это связано? Если вы плохо играли предыдущие матчи, то вам за это 10 желтых? Это правила такие? Или будем два раза пенальти перебивать?» - заявил Геркус.

После восьми сыгранных матчей «Ростов» набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с одним баллом осталось на 15-м месте.