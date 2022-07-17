Президент «Торпедо»: «Чемпион первой лиги сыграл с серебряным призером РПЛ, разницу почувствовали»

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Сочи» (1:3).

«В первом тайме мы немного испугались, пытались адаптироваться, не все получалось. Интенсивность у нас была средняя, было много брака, соответственно, два гола за пять минут, индивидуальные ошибки привели к такому финалу первого тайма. Во втором тайме собрались, Александр Генрихович (Бородюк. — Прим. «СЭ») сделал абсолютно верные замены. Ребята побежали, забили гол, была возможность второй гол забивать. Все нормально, вы сегодня увидели, как чемпион Футбольной национальной лиги сыграл с серебряным призером РПЛ, разницу все почувствовали. Если бы я не верил в команду, я бы вообще не участвовал в РПЛ», — цитирует Маслова ТАСС.

Во 2-м туре «Сочи» сыграет в гостях с ЦСКА (23 июля, 15.00 мск), а «Торпедо» встретится с «Динамо» в гостях (24 июля, 17.30 мск).