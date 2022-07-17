Источник: переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по трансферу Вендела зашли в тупик

Переговоры между «Фламенго» и «Зенитом» по трансферу полузащитника петербургского клуба Вендела зашли в тупик. Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец может приостановить контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2023 года и перейти в бразильский клуб.

«В данный момент все очень сложно, нет никакого прогресса и ясности. Руководство «Фламенго» сомневается, что трансфер Вендела состоится. «Зенит» абсолютно не хочет отпускать игрока», — цитирует Sport24 источника, знакомого с ситуацией.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.