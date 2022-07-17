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«Худя исполняет красоту». Голкипер «Локомотива» в эффектном прыжке выбил мяч за пределы поля

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков стал участником эффектного момента по ходу первого тайма матча 1-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

В начале первого тайма голкипер выскочил за пределы штрафной, чтобы выбить мяч. Для этого ему пришлось сделать эффектный прыжок и воздухе выбить мяч ударом-ножницами.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России. 18-летний Худяков провел 15 матчей за московский клуб, в которых пропустил 26 мячей и 4 раза сыграл на ноль.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Нижний Новгород 0
Перерыв

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
1
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    1
    		 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
    2
    		 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
    3
    		 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
    4
    		 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
    5
    		 Химки 1 0 1 0 1-1 1
    6
    		 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
    7
    		 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
    8
    		 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
    9
    		 Факел 0 0 0 0 0-0 0
    10
    		 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
    11
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    12
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    13
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