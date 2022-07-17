«Худя исполняет красоту». Голкипер «Локомотива» в эффектном прыжке выбил мяч за пределы поля

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков стал участником эффектного момента по ходу первого тайма матча 1-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

В начале первого тайма голкипер выскочил за пределы штрафной, чтобы выбить мяч. Для этого ему пришлось сделать эффектный прыжок и воздухе выбить мяч ударом-ножницами.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России. 18-летний Худяков провел 15 матчей за московский клуб, в которых пропустил 26 мячей и 4 раза сыграл на ноль.