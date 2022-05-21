Агаларов забил почти две трети голов «Уфы». Это новый рекорд лиги
Гамид Агаларов не смог отличиться в матче последнего тура чемпионата России против «Рубина» (2:1), но все-таки стал лучшим бомбардиром турнира, на пять голов опередив Дмитрия Полоза из «Ростова» и Матео Кассьерру из «Сочи».
На счету Агаларова 65,52 процента голов «Уфы» — 19 из 29. Это наибольшая доля за все время проведения чемпионата. Ранее только два футболиста «Ростсельмаша» преодолевали отметку в 50 процентов. Дмитрий Кириченко в сезоне-2000 записал на свой счет 58,33 процента мячей, Александр Маслов в сезоне-1995 — 51,43 процента.
Футболисты с самым высоким процентом голов в команде в чемпионатах России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Голы
|
Голы команды
|
%
|
2021/22
|
Гамид Агаларов
|
Уфа
|
19
|
29
|
65,52
|
2000
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш
|
14
|
24
|
58,33
|
1995
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
18
|
35
|
51,43
|
1993
|
Виктор Панченко
|
КАМАЗ
|
21
|
45
|
46,67
|
2001
|
Андрей Федьков
|
Сокол
|
14
|
31
|
45,16
|
2016/17
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
18
|
40
|
45,00
|
2001
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш
|
13
|
29
|
44,83
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
19
|
43
|
44,19
«Уфа заняла в чемпионате 14-е место, а Агаларов стал вторым в XXI веке бомбардиром, выступавшим за команду, которая не попала в пятерку лучших. Всего в чемпионате России было шесть бомбардиров из глубин, но никто из них не финишировал настолько низко. Предыдущий ориентир — Александр Маслов, чей «Ростсельмаш» стал в 1996 году 11-м.
Случаи, когда лучший бомбардир чемпионата играл за команду, не попавшую в топ-5 чемпионата
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Место команды
|
1992
|
Юрий Матвеев
|
Уралмаш
|
28
|
20
|
9-е
|
1993
|
Виктор Панченко
|
КАМАЗ
|
32
|
21
|
10-е
|
1995
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
29
|
25
|
7-е
|
1996
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
33
|
23
|
11-е
|
1999
|
Георгий Деметрадзе
|
Алания
|
29
|
21
|
6-е
|
2012/13
|
Вандерсон
|
Краснодар
|
22
|
13
|
10-е
|
2021/22
|
Гамид Агаларов
|
Уфа
|
29
|
19
|
14-е
Также Агаларов занял второе место по количеству голов за чемпионат среди футболистов, которым не исполнилось 22 лет. Результативнее Гамида выступил только Игорь Симутенков, который в 1994 году отметился 21 голом и сменил «Динамо» на итальянскую «Реджану». По 18 мячей записывали себе в актив 19-летний Владимир Бесчастных и 21-летние Александр Кержаков и Ласина Траоре.
Футболисты моложе 22 лет, которые забили более 13 голов за чемпионат России
|
Сезон
|
Игрок
|
Возраст*
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1994
|
Игорь Симутенков
|
21
|
Динамо
|
28
|
21
|
2021/22
|
Гамид Агаларов
|
21
|
Уфа
|
29
|
19
|
2004
|
Александр Кержаков
|
21
|
Зенит
|
29
|
18
|
1993
|
Владимир Бесчастных
|
19
|
Спартак
|
29
|
18
|
2011/12
|
Ласина Траоре
|
21
|
Кубань
|
38
|
18
|
1993
|
Игорь Симутенков
|
20
|
Динамо
|
33
|
16
|
2004
|
Дмитрий Сычев
|
21
|
Локомотив
|
27
|
15
|
2018/19
|
Федор Чалов
|
21
|
ЦСКА
|
30
|
15
|
2006
|
Жо
|
19
|
ЦСКА
|
18
|
14
|
2002
|
Александр Кержаков
|
19
|
Зенит
|
29
|
14
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0