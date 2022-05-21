Агаларов забил почти две трети голов «Уфы». Это новый рекорд лиги

Гамид Агаларов не смог отличиться в матче последнего тура чемпионата России против «Рубина» (2:1), но все-таки стал лучшим бомбардиром турнира, на пять голов опередив Дмитрия Полоза из «Ростова» и Матео Кассьерру из «Сочи».

На счету Агаларова 65,52 процента голов «Уфы» — 19 из 29. Это наибольшая доля за все время проведения чемпионата. Ранее только два футболиста «Ростсельмаша» преодолевали отметку в 50 процентов. Дмитрий Кириченко в сезоне-2000 записал на свой счет 58,33 процента мячей, Александр Маслов в сезоне-1995 — 51,43 процента.

Футболисты с самым высоким процентом голов в команде в чемпионатах России

Сезон Игрок Команда Голы Голы команды % 2021/22 Гамид Агаларов Уфа 19 29 65,52 2000 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш 14 24 58,33 1995 Александр Маслов Ростсельмаш 18 35 51,43 1993 Виктор Панченко КАМАЗ 21 45 46,67 2001 Андрей Федьков Сокол 14 31 45,16 2016/17 Федор Смолов Краснодар 18 40 45,00 2001 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш 13 29 44,83 2010 Веллитон Спартак 19 43 44,19

«Уфа заняла в чемпионате 14-е место, а Агаларов стал вторым в XXI веке бомбардиром, выступавшим за команду, которая не попала в пятерку лучших. Всего в чемпионате России было шесть бомбардиров из глубин, но никто из них не финишировал настолько низко. Предыдущий ориентир — Александр Маслов, чей «Ростсельмаш» стал в 1996 году 11-м.

Случаи, когда лучший бомбардир чемпионата играл за команду, не попавшую в топ-5 чемпионата

Сезон Игрок Команда Матчи Голы Место команды 1992 Юрий Матвеев Уралмаш 28 20 9-е 1993 Виктор Панченко КАМАЗ 32 21 10-е 1995 Олег Веретенников Ротор 29 25 7-е 1996 Александр Маслов Ростсельмаш 33 23 11-е 1999 Георгий Деметрадзе Алания 29 21 6-е 2012/13 Вандерсон Краснодар 22 13 10-е 2021/22 Гамид Агаларов Уфа 29 19 14-е

Также Агаларов занял второе место по количеству голов за чемпионат среди футболистов, которым не исполнилось 22 лет. Результативнее Гамида выступил только Игорь Симутенков, который в 1994 году отметился 21 голом и сменил «Динамо» на итальянскую «Реджану». По 18 мячей записывали себе в актив 19-летний Владимир Бесчастных и 21-летние Александр Кержаков и Ласина Траоре.

Футболисты моложе 22 лет, которые забили более 13 голов за чемпионат России