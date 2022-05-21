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Агаларов забил почти две трети голов «Уфы». Это новый рекорд лиги

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Гамид Агаларов не смог отличиться в матче последнего тура чемпионата России против «Рубина» (2:1), но все-таки стал лучшим бомбардиром турнира, на пять голов опередив Дмитрия Полоза из «Ростова» и Матео Кассьерру из «Сочи».

На счету Агаларова 65,52 процента голов «Уфы» — 19 из 29. Это наибольшая доля за все время проведения чемпионата. Ранее только два футболиста «Ростсельмаша» преодолевали отметку в 50 процентов. Дмитрий Кириченко в сезоне-2000 записал на свой счет 58,33 процента мячей, Александр Маслов в сезоне-1995 — 51,43 процента.

Футболисты с самым высоким процентом голов в команде в чемпионатах России

Сезон

Игрок

Команда

Голы

Голы команды

%

2021/22

Гамид Агаларов

Уфа

19

29

65,52

2000

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш

14

24

58,33

1995

Александр Маслов

Ростсельмаш

18

35

51,43

1993

Виктор Панченко

КАМАЗ

21

45

46,67

2001

Андрей Федьков

Сокол

14

31

45,16

2016/17

Федор Смолов

Краснодар

18

40

45,00

2001

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш

13

29

44,83

2010

Веллитон

Спартак

19

43

44,19

«Уфа заняла в чемпионате 14-е место, а Агаларов стал вторым в XXI веке бомбардиром, выступавшим за команду, которая не попала в пятерку лучших. Всего в чемпионате России было шесть бомбардиров из глубин, но никто из них не финишировал настолько низко. Предыдущий ориентир — Александр Маслов, чей «Ростсельмаш» стал в 1996 году 11-м.

Случаи, когда лучший бомбардир чемпионата играл за команду, не попавшую в топ-5 чемпионата

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

Место команды

1992

Юрий Матвеев

Уралмаш

28

20

9-е

1993

Виктор Панченко

КАМАЗ

32

21

10-е

1995

Олег Веретенников

Ротор

29

25

7-е

1996

Александр Маслов

Ростсельмаш

33

23

11-е

1999

Георгий Деметрадзе

Алания

29

21

6-е

2012/13

Вандерсон

Краснодар

22

13

10-е

2021/22

Гамид Агаларов

Уфа

29

19

14-е

Также Агаларов занял второе место по количеству голов за чемпионат среди футболистов, которым не исполнилось 22 лет. Результативнее Гамида выступил только Игорь Симутенков, который в 1994 году отметился 21 голом и сменил «Динамо» на итальянскую «Реджану». По 18 мячей записывали себе в актив 19-летний Владимир Бесчастных и 21-летние Александр Кержаков и Ласина Траоре.

Футболисты моложе 22 лет, которые забили более 13 голов за чемпионат России

Сезон

Игрок

Возраст*

Команда

Матчи

Голы

1994

Игорь Симутенков

21

Динамо

28

21

2021/22

Гамид Агаларов

21

Уфа

29

19

2004

Александр Кержаков

21

Зенит

29

18

1993

Владимир Бесчастных

19

Спартак

29

18

2011/12

Ласина Траоре

21

Кубань

38

18

1993

Игорь Симутенков

20

Динамо

33

16

2004

Дмитрий Сычев

21

Локомотив

27

15

2018/19

Федор Чалов

21

ЦСКА

30

15

2006

Жо

19

ЦСКА

18

14

2002

Александр Кержаков

19

Зенит

29

14

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Гамид Агаларов
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РПЛ
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ФК Уфа
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Химки – Зенит
 1 : 3
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Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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