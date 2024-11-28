Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе является самым большим ударом, с которым пришлось столкнуться.

— Вы в РПЛ 2 с лишним года. Можно ли сказать, что при всех этих факторах нынешняя ситуация самая тяжелая?

— Эмоциональный ответ — может быть. Но я думаю, это самый большой удар, с которым пришлось столкнуться. По моим эмоциональным оценкам. Больше сравниваю, помните, Кокорин и Мамаев. Хотя в то время был не в РПЛ, а в РФС. Схожие негативные эмоциональные ощущения сейчас.

— Как формулирована на данный момент ситуация? Какой план действий? Ее правой статус.

— Ее правовой статус очень простой. Мы просим губернатора, кто инициировал все эти события, всем вместе разобраться в этой ситуации. Мы очень надеемся, что состоится встреча с ним.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов