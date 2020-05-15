Президент РПЛ обещает обеспечить безопасность участников премьер-лиги после возобновления чемпионата

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился эмоциями после объявления новости о том, что чемпионат России должен возобновиться 21 июня.

— Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты — на предпоследней неделе июня, — цитирует Прядкина официальный сайт лиги. — Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.

Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований.

К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей — ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально.