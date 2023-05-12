Алаев о судействе в матче «Зенит» — «Спартак»: «Очень хочется, чтобы судьи и ЭСК были последовательны в своих решениях»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал судейство в матче «Зенит» — «Спартак» (3:2) в 26-м туре чемпионата России.

«Мне очень хочется, чтобы судьи и ЭСК были последовательны в своих решениях. Офсайдные линии? Это вопрос не в моей компетенции. Но они очень нужны. Уверен, коллеги из РФС ведут активную работу», — сказал Алаев.

В матче «Зенит» — «Спартак» возникли два спорных момента во время второго забитого мяча сине-бело-голубых. Защитник петербуржцев Роберт Ренан наступил на ногу игроку красно-белых Кейта Бальде, а Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина, после чего Андрей Мостовой забил второй мяч.