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Мостовой: «Если Кузяеву предложат контракт в «Зените» на три-четыре года, пусть подписывает его и отдыхает»

Алина Савинова
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева продолжить карьеру в Европе.

«Кузяеву будет трудно в Европе из-за возраста. Ну и не забывайте, что он в «Зените». Елки-палки, какой смысл уезжать из «Зенита» в таком возрасте? Вот Азмун уехал и уже два года сидит в запасе, а в России он был один из лучших нападающих. Если Кузяеву предложат контракт в «Зените» на три-четыре года, пусть подписывает его и отдыхает. Если, конечно, «Зенит» ничего не предложит, то можно попробовать», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 22 матча в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-esli-zenit-predlozhit-kontrakt-kuzyaevu-na-tri-chetyre-goda-pust-podpisyvaet-i-otdykhaet-250400/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

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