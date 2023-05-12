Мостовой: «Если Кузяеву предложат контракт в «Зените» на три-четыре года, пусть подписывает его и отдыхает»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил шансы полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева продолжить карьеру в Европе.

«Кузяеву будет трудно в Европе из-за возраста. Ну и не забывайте, что он в «Зените». Елки-палки, какой смысл уезжать из «Зенита» в таком возрасте? Вот Азмун уехал и уже два года сидит в запасе, а в России он был один из лучших нападающих. Если Кузяеву предложат контракт в «Зените» на три-четыре года, пусть подписывает его и отдыхает. Если, конечно, «Зенит» ничего не предложит, то можно попробовать», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 22 матча в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.