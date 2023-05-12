Президент РПЛ Алаев: «В исполкоме РФС нужно быть активными»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о работе исполкома РФС.

«Мы обсуждали с клубами на собрании, что нужно быть активным в исполкоме РФС.

Правление РПЛ? Для начала мы должны подвести итоги сезона, определиться с новыми членами чемпионата России. С учетом естественной ротации нужна возможность, чтобы каждый клуб мог выдвинуть своего представителя. Все в конце сезона.

Реформа чемпионата России? Рабочая группа сформирована. Представители клубов активно принимают участие. Сегодня обсуждали на собрании клубов. Пивоваров сказал, что заседание планируется в ближайшие две недели», — сказал Алаев.

Ранее стало известно, что гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров и президент «Сочи» Борис Ротенберг выдвинуты в кандидаты в исполком РФС от РПЛ.