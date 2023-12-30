Камоцци назвал Абаскаля худшим тренером РПЛ за 2023 год

Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал лучшего и худшего тренеров РПЛ по итогам 2023 года.

«Лучший тренер РПЛ в этом году Ивич, а худший — Абаскаль. Посмотрите на результаты команд. Они говорят сами за себя», — приводит слова Камоцци Sport24.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.