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Сегодня, 19:25

Алаев сообщил, что в России 315 тысяч человек оформили Fan ID

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, сколько людей оформили Fan ID для посещения матчей премьер-лиги.

— Есть данные, сколько людей получило Fan ID?

— 315 тысяч человек, средняя посещаемость матчей с системой Fan ID, повторюсь, 5 тысяч 500. Клубы второй волны не были столь активны, потому что надеялись, что закон отменят. Сейчас все понимают, что за болельщиков надо бороться, надо что-то делать, чтобы их вернуть на стадион.

Fan ID был введен в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона система использовалась на стадионах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. С весенней части Fan ID будет задействован на стадионах всех 16 клубов РПЛ.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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Президент РПЛ Алаев назвал данные средней посещаемости матчей после введения Fan ID
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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