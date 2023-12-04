Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Алаев — о возможных изменениях полномочий РПЛ: «Регламент — живой организм, он не может не меняться»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил «СЭ» на вопрос о том, может ли лига быть более независимой от РФС в вопросе переноса матчей.

— Возможно ли, чтобы РПЛ была более независима от РФС в этом вопросе?

— Я вам скажу так: мы все в РФС, и судьи, и Рафаэль Шафеев, и все остальные хотим, чтобы РПЛ была популярнее, чтобы зарабатывали больше. Наверное, какие-то изменения нужны с точки зрения перераспределения полномочий. Но мы — командные игроки, мы вместе сядем с руководителями РФС, клубов. Я всегда говорю: любой регламент — живой организм. Его нельзя один раз написать на 20 лет вперед, он не может не меняться. Есть очень много подводных камней, всегда нужно искать улучшения. Возможно, где-то с точки распределения полномочий тоже будет момент, где мы готовы взять на себя ответственность. Может быть, наоборот, где-то нас РФС подстрахует, как это случилось в том числе и с календарем. Поэтому это совместная работа. Мы все настроены на то, чтобы как можно меньше было таких случаев, когда мы обсуждаем, кто принял решение и почему. Хотелось бы, как всегда, чтобы обсуждали красивые голы и в целом игру.

В воскресенье, 3 декабря проведение встречи 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» было под угрозой из-за сильного снегопада в Москве. Главный арбитр Рафаэль Шафеев счел, что при таких погодных условиях можно провести игру. В послематчевом интервью Карпин, недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?».

В воскресенье, 3 декабря, также прошел матч «Локомотив» — «Зенит». Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за сильного снегопада.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
0
Читайте также
Нападающий «Рейнджерс» Панарин сравнялся с Гретцки по длительности результативной серии в домашних матчах
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слухи о возможном увольнении
В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП
Минобороны показало видео штурма Артемовского в ДНР
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бюджет «Спартака» на ближайшие три года — 7-8 миллиардов рублей

Агент Клаудиньо назвал агрессией подкат Пиняева против бразильца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости