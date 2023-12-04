Бюджет «Спартака» на ближайшие три года — 7-8 миллиардов рублей

По информации «СЭ», бюджет «Спартака» не изменится в ближайшие три года. Владелец клуба компания «Лукойл» обеспечит бюджет в районе 7-8 миллиардов рублей.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает седьмое место, набрав 27 очков.

Летом 2022 года «Лукойл» купил 100 процентов акций команды.

С 2024 года стадион «Спартака» будет переименован, один из вариантов — «Лукойл Арена».