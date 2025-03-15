«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Агаларов реализовал пенальти

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов оформил дубль в 21-м туре РПЛ с «Крыльями Советов» — 3:0.

Агаларов на 75-й минуте реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен из-за того, что мяч в штрафной попал в руку защитнику «Крыльев» Доминику Орозу.