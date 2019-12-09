Президент «Ростова» обратился к болельщикам

Официальный сайт «Ростова» опубликовал заявление президента желто-синих Арташеса Арутюнянца по итогам 2019 года.

«Хочу поздравить всех с окончанием футбольного 2019-го года в российском чемпионате! — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова». — Наш клуб уходит на зимний перерыв, занимая в турнирной таблице место в первой пятерке, в зоне еврокубков, и это очень приятно видеть и осознавать. Этот результат подтверждает тот факт, что мы вместе движемся в правильном направлении.

Игроки выкладываются на 100 процентов и делают это качественно и ярко. Спасибо им, тренерскому штабу, всему клубу и вам за веру и поддержку в любой ситуации.

Во второй части сезона, в 2020-м году, нас ждет 11 серьезнейших матчей. Мы подготовимся к ним и постараемся выжать необходимый максимум! Вместе с вами мы это можем. Мы — «Ростов».

«Ростов» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

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