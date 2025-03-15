Президент «Ростова» Арутюнянц ответил на вопрос, считает ли Карпина легендой клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал, считает ли бывшего главного тренера команды Валерия Карпина легендой клуба.

— За годы, проведенные в «Ростове», Карпин стал легендой клуба?

— Я не очень понимаю определение «легенда». Что это значит? Человек жив-здоров, тренирует сборную. Вот Виктор Понедельник для ростовского футбола — да, легенда. Сергей Андреев — тоже легенда. Но говорить так о тех, кто сейчас находится при деле, я считаю, не совсем правильно. Такие характеристики может дать только время.

«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.