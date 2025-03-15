Президент «Ростова» Арутюнянц ответил на вопрос, считает ли Карпина легендой клуба
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал, считает ли бывшего главного тренера команды Валерия Карпина легендой клуба.
— За годы, проведенные в «Ростове», Карпин стал легендой клуба?
— Я не очень понимаю определение «легенда». Что это значит? Человек жив-здоров, тренирует сборную. Вот Виктор Понедельник для ростовского футбола — да, легенда. Сергей Андреев — тоже легенда. Но говорить так о тех, кто сейчас находится при деле, я считаю, не совсем правильно. Такие характеристики может дать только время.
«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте скоро на сайте «СЭ».
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|24.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
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