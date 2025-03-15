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15 марта 2025, 17:30

Президент «Ростова» Арутюнянц ответил на вопрос, считает ли Карпина легендой клуба

Артем Белинин
Корреспондент

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал, считает ли бывшего главного тренера команды Валерия Карпина легендой клуба.

— За годы, проведенные в «Ростове», Карпин стал легендой клуба?

— Я не очень понимаю определение «легенда». Что это значит? Человек жив-здоров, тренирует сборную. Вот Виктор Понедельник для ростовского футбола — да, легенда. Сергей Андреев — тоже легенда. Но говорить так о тех, кто сейчас находится при деле, я считаю, не совсем правильно. Такие характеристики может дать только время.

«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте скоро на сайте «СЭ».

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Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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