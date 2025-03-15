Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал о реакции команды на уход Карпина: «Шок»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал, как в команде отреагировали на уход Валерия Карпина с поста главного тренера.

— Во время сборов команда знала о том, что Карпин уйдет?

— Нет. Футболистам ничего не говорили, чтобы не будоражить их в процессе подготовки ко второй части сезона.

— Какой была реакция игроков, когда им объявили об этой отставке?

— Конечно, многие ребята расстроились, для кого-то даже это был шок.

— Судя по тому, как команда сыграла против «Динамо», уход Карпина не выбил ее из колеи.

— На 90 минут ребята настроились и достойно сыграли, за что им огромное спасибо. Надеюсь, что и в следующих матчах мы будем действовать так же.

Но на поле — это одно, а вне поля — другое. Конечно, для любого коллектива, когда уходит человек, которого люди считают своим командиром, даже в какой—то степени отцом, это потрясение.

— Альбу футболисты хорошо приняли?

— Конечно. Они же давно с ним работают и прекрасно знают.

«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.