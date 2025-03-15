Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал о реакции команды на уход Карпина: «Шок»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал, как в команде отреагировали на уход Валерия Карпина с поста главного тренера.
— Во время сборов команда знала о том, что Карпин уйдет?
— Нет. Футболистам ничего не говорили, чтобы не будоражить их в процессе подготовки ко второй части сезона.
— Какой была реакция игроков, когда им объявили об этой отставке?
— Конечно, многие ребята расстроились, для кого-то даже это был шок.
— Судя по тому, как команда сыграла против «Динамо», уход Карпина не выбил ее из колеи.
— На 90 минут ребята настроились и достойно сыграли, за что им огромное спасибо. Надеюсь, что и в следующих матчах мы будем действовать так же.
Но на поле — это одно, а вне поля — другое. Конечно, для любого коллектива, когда уходит человек, которого люди считают своим командиром, даже в какой—то степени отцом, это потрясение.
— Альбу футболисты хорошо приняли?
— Конечно. Они же давно с ним работают и прекрасно знают.
«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте скоро на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
4
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1