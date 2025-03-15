«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Агаларов открыл счет в матче

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов забил в 21-м туре РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:0.

Агаларов открыл счет на 30-й минуте матча.

Для 24-летнего форварда это четвертый гол в текущем сезоне РПЛ.