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15 марта 2025, 17:00

Президент «Ростова» Арутюнянц о назначении Альбы: «У него долгосрочный контракт»

Артем Белинин
Корреспондент

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал о назначении Джонатана Альбы главным тренером «Ростова».

— Вы изначально понимали, что Карпина сменит Альба?

— Да, мы рассматривали только его кандидатуру.

— Почему сделали ставку именно на него?

— Потому что он идеально подходил на эту должность.

— Не смущал тот факт, что у Альбы отсутствовал опыт работы главным тренером?

— Нет. Изначально было решено, что тренерский штаб продолжит работу. Специалиста со стороны искать даже не собирались, потому хотели сохранить ту философию, которая была при прежнем главном тренере. Джонатан много лет работал бок о бок с Карпиным, и мы посчитали, что он готов стать главным тренером.

— Пока до конца сезона?

— Нет, это не так. У него долгосрочный контракт. Уровень доверия у него точно такой же, как был у Карпина.

— Перед Альбой поставлена какая—то турнирная задача на оставшуюся часть сезона?

— Да. Набрать как можно больше очков.

— А если глобально у него не получится, что будете делать?

— Я уверен, что получится.

— Но у вас есть план Б на случай чего?

— Есть. И он тоже связан с Альбой.

— Альба — первый тренер-иностранец при вас в «Ростове». У вас нет предубеждений против таких специалистов?

— Нет, таких предубеждений нет.

Альба официально возглавил «Ростов» 25 февраля, когда пост главного тренера команды покинул Валерий Карпин. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Арташесом Арутюнянцем читайте скоро на сайте «СЭ».

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Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
Джонатан Альба
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Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал о реакции команды на уход Карпина: «Шок»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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