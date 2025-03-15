«Ростов» — «Краснодар»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Краснодар» проведут матч в 21-м туре чемпионата России в воскресенье, 16 марта. Начало игры на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию южного противостояния. Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — «Краснодар» можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в Ростове-на-Дону покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игра чемпионата России будет доступна в федеральном телеэфире на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 17:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В чемпионате России-2024/25 после 20 туров «Ростов» занимал седьмое место с 30 очками, в предыдущем матче желто-синие обыграли «Оренбург» (2:1). «Краснодар» набрал 43 очка и перед туром занимал первое место в премьер-лиге при равенстве очков с «Зенитом», в прошлую пятницу «быки» выиграли у «Пари НН» (3:0).