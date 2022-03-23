Юрист Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» назвал полезным в текущей ситуации возвращение пива на стадионы.

«Даже я — человек непьющий — считаю, что возвращение продажи пива на стадионах существенно поддержит как производителей, так и клубы. Кроме того, тогда вернется и реклама пива на стадионах и ТВ, что будет тоже полезно в нынешней непростой экономической ситуации. С точки зрения безопасности, думаю, можно рассмотреть вариант, когда напиток можно употреблять на территории кафе и точек продаж, но не проносить внутрь чаши стадиона», — сказал «СЭ» Добровинский.

Ранее глава РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что пиво должно вернуться на стадионы.