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«Я — человек непьющий». Юрист Добровинский поддержал возвращение пива на стадионы

Юрист Александр Добровинский поддержал возвращение пива на стадионы
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Юрист Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» назвал полезным в текущей ситуации возвращение пива на стадионы.

«Даже я — человек непьющий — считаю, что возвращение продажи пива на стадионах существенно поддержит как производителей, так и клубы. Кроме того, тогда вернется и реклама пива на стадионах и ТВ, что будет тоже полезно в нынешней непростой экономической ситуации. С точки зрения безопасности, думаю, можно рассмотреть вариант, когда напиток можно употреблять на территории кафе и точек продаж, но не проносить внутрь чаши стадиона», — сказал «СЭ» Добровинский.

Ранее глава РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что пиво должно вернуться на стадионы.

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