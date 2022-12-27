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Сегодня, 10:35

Президент «Оренбурга» заявил о поддержке идеи перехода РФС в Азию

Виктория Кравченко
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что думает возможном переходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Мы поддержали данную идею. Мы находимся в сложной ситуации. У нас был разговор с руководством лиги. Я сказал, что это сложный вопрос, он должен решаться не в этой плоскости. Но наша позиция такова: варение в собственном соку ни к чему хорошему не приведет. Поэтому будет Азия — хорошо. Так что можно руководствоваться нашей позицией, что мы не против перехода», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

РФС
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Зенит

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