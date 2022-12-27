Президент «Оренбурга» заявил о поддержке идеи перехода РФС в Азию

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что думает возможном переходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Мы поддержали данную идею. Мы находимся в сложной ситуации. У нас был разговор с руководством лиги. Я сказал, что это сложный вопрос, он должен решаться не в этой плоскости. Но наша позиция такова: варение в собственном соку ни к чему хорошему не приведет. Поэтому будет Азия — хорошо. Так что можно руководствоваться нашей позицией, что мы не против перехода», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.