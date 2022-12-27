В «Трабзонспоре» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к Языджи

Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику клуба Юсуфу Языджи.

«Зенит» интересуется Языджи? Такого намерения нет. Юсуф в аренде у нас до конца этого сезона", — сказала Агаоглоу «СЭ».

По информации 61Saat, турецкий полузащитник близок к переходу в клуб из Санкт-Петербурга. Также за игроком следит московское «Динамо».

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Полузащитник провел в составе армейцев 12 матчей, забил в них 8 голов и сделал 2 результативные передачи.