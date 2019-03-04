Президент "Оренбурга" Владимир Кияев: "Никакого рейдерского захвата клуба нет, это абсолютная глупость"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев заявил, что вокруг команды нагнетается нездоровая обстановка, передает "РИА Новости". Российский функционер опроверг все слухи о рейдерском захвате клуба.

"Оренбург" после 18 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка и имея игру в запасе.

– Вокруг "Оренбурга" нагнетается нездоровая обстановка, могу предполагать, откуда ветер дует: люди не хотят, чтобы толковые и грамотные специалисты давали нужные и правильные советы тем, кто принимает важные решения в клубе. Думаю, все это идет от предыдущего менеджмента. Ситуация спровоцирована на ровном месте, никакого рейдерского захвата клуба нет, это абсолютная глупость, – приводит слова Кияева "РИА Новости".

В первом матче после зимнего перерыва "Оренбург" в рамках 18-го тура чемпионата России дома уступил "Анжи" со счетом 1:0.

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