Марко Трабукки: "Федотов сказал, что состав "Оренбурга" его удовлетворяет. Идеальная ситуация для клуба"

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказал о войне компроматов, в центре которой он оказался. Он сообщил, что предлагал игроков главному тренеру "Оренбурга" Владимиру Федотову.

– Вы предлагали Федотову игроков?

– Да, двух сербов. Один перспективный полузащитник, второй – нападающий, на сегодняшний день лучший нападающий чемпионата Сербии. Кстати, в это трансферное окно оба они оказались в "Црвене Звезде". Федотов сказал, что нынешний состав его полностью удовлетворяет, что, на мой взгляд, является идеальной ситуацией для клуба. (Сергей Егоров)

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