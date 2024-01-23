Президент «Оренбурга»: «Переговоров с «Динамо» по Воробьеву нет»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего Дмитрия Воробьева. Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Марцел Личка заинтересован в трансфере футболиста.

«Никаких переговоров по трансферу нет. Нам никаких запросов не поступало», — сказал Еремякин «СЭ».

В сезоне РПЛ-2023/24 Воробьев сыграл 13 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 1,2 миллиона евро. Соглашение игрока с «Оренбургом» истекает 30 июня 2025 года.