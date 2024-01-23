Канчельскис рассказал, почему не будет отмечать свой юбилей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, почему не будет отмечать свой юбилей.

«День рождения как день рождения. Года идут, двигаемся вперед. С каждым годом стареем, но ничего особенного. Все в режиме работы: как обычно сборы, готовимся и тренируемся. Не будет никаких торжеств, юбилеев, все тихо и спокойно. Готовимся к сезону. Если бы не было работы, то можно было сделать что-то. Но в рабочий режим как можно праздновать? В конце сезона будем отмечать, сейчас надо работать. Сейчас пока рано отмечать, надо работать и готовится, впереди тренировки. Я всегда так отмечал день рождения, когда играл, был сборах или еще куда-то, сейчас также. Получу поздравления», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

23 января Канчельскису исполнилось 55-лет. За карьеру футболиста Канчельскис выступал в киевском «Динамо», «Шахтере», «Манчестер Юнайтед», «Эвертоне», «Саутгемптоне», «Фиорентине», «Аль-Хиляле», «Сатурне» и «Крыльях Советов».