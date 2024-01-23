Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:58

Канчельскис рассказал, почему не будет отмечать свой юбилей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, почему не будет отмечать свой юбилей.

«День рождения как день рождения. Года идут, двигаемся вперед. С каждым годом стареем, но ничего особенного. Все в режиме работы: как обычно сборы, готовимся и тренируемся. Не будет никаких торжеств, юбилеев, все тихо и спокойно. Готовимся к сезону. Если бы не было работы, то можно было сделать что-то. Но в рабочий режим как можно праздновать? В конце сезона будем отмечать, сейчас надо работать. Сейчас пока рано отмечать, надо работать и готовится, впереди тренировки. Я всегда так отмечал день рождения, когда играл, был сборах или еще куда-то, сейчас также. Получу поздравления», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

23 января Канчельскису исполнилось 55-лет. За карьеру футболиста Канчельскис выступал в киевском «Динамо», «Шахтере», «Манчестер Юнайтед», «Эвертоне», «Саутгемптоне», «Фиорентине», «Аль-Хиляле», «Сатурне» и «Крыльях Советов».

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-o-55-letii-ne-budet-nikakikh-torzhestv-vsyo-tikho-i-spokoino-gotovimsya-k-sezonu-326724/
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
0
Читайте также
«Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова
Более 800 человек пострадали во время марафона в Гонконге
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Футбол в глубинке умер. У нас в год домашнего ЧМ-2018 закрылось 11 команд!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости