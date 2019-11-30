Президент «Оренбурга» назвал решение о переносе матча с «Сочи» правильным

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев считает, что решение о переносе матча 18-го тура чемпионата России с «Сочи» на 2020 год является верным. 10 футболистов сочинской команды оказались в лазарете с ангиной.

— Это правильное решение, — приводит слова Кияева ТАСС. — Мы с пониманием отнеслись. Конечно, три очка в этом матче не были бы лишними для нас, но надо играть и выигрывать в честной борьбе. Ничего страшного не случилось, сыграем весной.

Конечно, это скажется на нас, команда сейчас на подъеме, в хорошем состоянии. Но форс-мажор есть форс-мажор, надо отнестись к этому с пониманием, любая команда, в том числе и наша, может оказаться в подобной ситуации. Не только же дело в турнирной таблице, надо иметь какие-то партнерские, уважительные отношения.

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